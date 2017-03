مجھے پاکستان واپس آنے میں کوئی مسئلہ نہیں اگر میرے کندھوں پر پاک فوج کے بیجز لگائے جائیں،پاکستانی میرے دل میں رہتے ہیں :مارلن سیموئلز نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی کے کھلاڑی مارلن سیموئلز نے پاک فوج کی تعریف کرتے ہوئے ویڈیو پیغام جاری کر دیاہے، انہوں نے کہا کہ میں پاک فوج کے بیجزاپنے کندھوں پر لگانا چاہتاہوں۔

تفصیلات کے مطابق مارلن سیموئلز نے پاک فوج کی تعریف کرتے ہوئے سلام پیش کیا اور کہا کہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ میں سیکیورٹی فول پروف تھی ،انٹرنیشنل کرکٹ جلد پاکستان واپس آئے گی اور میں بھی جلد پاکستان آﺅں گا ۔ان کا کہناتھا کہ پاکستان میں میرے دوست ہیں اور پاکستانی میرے دل میں رہتے ہیں ۔اسی لیے میں پاکستان دوبارہ آنا چاہتاہوں ۔

مارلن سیموئلز نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ مجھے پاکستان واپس آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میرے کندھوں پر پاکستانی آرمی کے بیجز لگائے جائیں ،،آپ چاہیں تو مجھے بلا لیں کیونکہ میں پاکستانی فوج میں شامل ہونا چاہتاہوں ۔

واضح رہے کہ پشاور زلمی نے پی ایس ایل سیز ن 2کی ٹرافی اپنے نام کر لی تھی۔پی ایس ایل فائنل کیلئے حکومت کی پاک فوج کی جانب سے مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی اور لاہور قذافی سٹیڈیم میں فائنل کا انعقاد کیا گیا ۔

@MarlonSamuels7 Salute from the Whole Nation for such a marvellous words. You are the campions of the hearts.Special message to the Army 1/2 pic.twitter.com/8ppPIqG9ml