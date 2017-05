یونس خان آخری ٹیسٹ میں بیٹنگ کیلئے آئے تو ویسٹ انڈین کھلاڑیوں نے انہیں ایسا خراج تحسین پیش کیا کہ پاکستانیوں کے دل جیت لئے، ویڈیو دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

ڈومینیکا (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق اور یونس خان ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے کیرئیر کا آخری ٹیسٹ کھیل رہے ہیں اور جہاں پاکستانی ان دونوں کھلاڑیوں کی خدمات کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں وہیں دیگر کھلاڑی بھی انہیں خراج تحسین پیش کئے بغیر نہ رہ سکے۔

ٹروکالر کی نئی ایپلیکیشن متعارف، گوگل ڈو کیساتھ انضمام کا بھی اعلان

یونس خان تیسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ کیلئے میدان میں آئے تو ناصرف ڈریسنگ روم میں موجود پاکستانی کھلاڑیوں نے کھڑے ہو کر ان کیلئے تالیاں بجائیں بلکہ گراﺅنڈ میں فیلڈنگ کیلئے موجود ویسٹ انڈیز کے تمام کھلاڑیوں نے کھڑے ہو کر ”گلی“ بنائی اور ان کا استقبال کیا۔

روزنامہ پاکستان کی اینڈرائڈ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے یہاں کلک کریں

یونس خان میدان میں آئے اور تمام کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرنے کیساتھ ساتھ ایسا شاندار خراج تحسین پیش کرنے پر ویسٹ انڈیز کے کپتان سے بغل گیر بھی ہوئے۔

ویڈیو دیکھیں۔۔۔

What a warm welcome by West Indies team. #YounisKhan walks into the crease in last test match of his career. #WIvPAK pic.twitter.com/loS2l0OtrD