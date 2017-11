شاہدآفریدی کی بنگلہ دیش پرئمیر لیگ میں شاندارانٹری ،17گیندوں پر 37رنز اور4وکٹیں

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)بوم بوم آفریدی نے بنگلہ دیش پرئمیر لیگ میں اپنے پہلے ہی میچ میں آل راﺅنڈر کارکردگی دکھاتے ہوئے لالا نے 17گیندوں پر 37رنز جڑ ے،جس میں5شاندارچھکے اور محض ایک چوکا شامل ہے،باﺅلنگ میں بھی کمال دکھاتے ہوئےوہ مخالفین کی 4وکٹیں حاصل کرتے ہوئے پلئیر آف دی میچ کا ایوارڈ بھی لے اڑے۔

بنگلہ دیش کی پرئمیر لیگ میں سلہٹ سکسر اور ڈھاکہ ڈائنمائیٹ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں ڈھاکہ ڈائنمائیٹ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا،تو پاکستانی سٹا رآل راﺅنڈر نے سلہٹ سکسرکی بیٹنگ لائن کو نیست و نابود کردیا،اپنے مقررہ 4 اوورز میں انہوں نے 12رنزکے عوض 4وکٹیں حاصل کی۔

سلہٹ سکسر کی اننگ 101تک ہی محدود رہ گئی۔

ویڈیو دیکھیں

Superb bowling performance by Boom Boom in #BPL. This is how Lala destroyed Sylhet Sixers batting lineup.



Figures: 4-12-4



cc : @SAfridiOfficial @KarachiKingsARY pic.twitter.com/JyFvoj1i6T