پشاور زلمی کے کپتان ڈیرین سیمی ہی ہوں گے :جاوید آفریدی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ سیزن 3کی تیاری بھرپور طریقے سے جاری ہے اور اس حوالے سے کراچی کنگز اپنے کپتان کا اعلان کر چکی ہے جبکہ اب پشاور زلمی کے مالک نے بھی اپنی ٹیم کے کپتان کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق جاوید آفریدی نے ٹویٹر پر ویڈیو پیغام جاری کیاہے جس میں ان کا کہناتھا کہ پشاور زلمی کے کپتان ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ڈیرین سیمی ہی ہوں گے کیون کہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے ویسٹ انڈین ٹیم کو دو مرتبہ چمپئن بنایا اور کمبینیشن کو لے کر چلنا انتہائی اہم چیز ہے اور یہ ڈیرین سیمی میں ہے ۔واضح رہے کہ کراچی گنگز کی جانب سے عماد وسیم کو ٹیم کا کپتان بنایا گیاہے۔

Peshawar Zalmi chairman @JAfridi10 has an important announcement to make! Here's him disclosing our captain for 3rd edition of the #HBLPSL. Can you guess? #ZalmiChampions #ZaYamZalmai pic.twitter.com/MBObR3khYQ