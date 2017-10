چیمپینز ٹرافی جیتنے والے کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کرکٹ میں بہتری کیلئے وقت دیا جانا چاہیے: نجم سیٹھی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ چیمپینز ٹرافی جیتنے والے کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کرکٹ میں بہتری کیلئے وقت دیا جانا چاہیے۔

قومی ٹیم کی سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں عبرتناک شکست پر رد عمل دیتے ہوئے نجم سیٹھی نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ قومی ٹیم کے لڑکوں نے آپ کیلئے چیمپینز ٹرافی جیتی ہے۔ آفریدی ، مصباح اور یونس خان کی کمی ایک ہی رات میں پوری نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکوں کو ٹیسٹ کرکٹ میں بہتر ہونے کیلئے وقت دیا جائے اور قوم بھروسہ رکھے کہ یہ اچھا پرفارم کریں گے۔

واضح رہے کہ قومی ٹیم نے سری لنکا کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز میں عبرتناک شکست کا سامنا کیا ہے۔ سری لنکا نے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میںشاہینوں کو وائٹ واش کیا ۔

The boys won CT for you. Hard to fill the vacuum of Afridi, Misbah & Younas overnight. Give them time to gel into Test form. Have Faith!