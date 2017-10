سری لنکانے کل پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہراتے ہوئے ایک اہم اعزاز اپنے نام کر لیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور سری لنکاکے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریزمیں جہاں مہمان ٹیم نے میزبان ٹیم کو وائیٹ واش کیا ،تو دوسری طرف ٹیسٹ کرکٹ میں 1902سے لے کر تیسری اننگ میں 100سے بھی کم رنز بنانے کے بعد بھی میچ جیتنے کا منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا۔

Yesterday's victory by Sri Lanka was the first time since 1902 a team won a Test after scoring less than 100 in the 3rd innings! #howzstat pic.twitter.com/sYIfpIyIzP