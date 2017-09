”اگر سیریز کامیاب ہوئی تو ہماری ٹیم پاکستان جانے والی سب سے پہلی ٹیم ہو گی۔۔۔“ بڑے ملک کے کھلاڑی نے پاکستانیوں کو آج کی سب سے بڑی خوشخبری سنا دی، یہ کون ہے؟ جان کر آپ خوشی سے نہال ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک جانب ورلڈ الیون کی پاکستان آمد اور اس کے باعث بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلنے کی خوشی ہے تو دوسری جانب جنوبی افریقہ کے سابق کپتان گریم سمتھ نے بھی پاکستانیوں کو انتہائی شاندار خوشخبری سنا دی ہے جن کا کہنا ہے کہ اگر یہ سیریز کامیابی ہوئی تو مجھے کوئی شک نہیں کہ ہماری ٹیم پاکستان کا باقاعدہ دورہ کرنے والی سب سے پہلے ٹیم ہو گی ۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ورلڈ الیون میں بھارتی کھلاڑیوں کو شامل کیوں نہیں کیا؟ اینڈی فلاور نے ایسی بات کہہ دی کہ پورا بھارت شرم سے پانی پانی ہو جائے گا

مقامی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے گریم سمتھ نے کہا کہ ورلڈ الیون ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان کا دورہ کرنا فاف ڈوپلیسی کیلئے بہت شاندار بات ہے۔ میں نے پاکستان کے 4 سے 5 دورے کئے ہیں اور وہاں کرکٹ کھیلنے میں بہت لطف آتا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنی ہوم سیریز بھی کسی دوسرے ملک کے میدان پر کھیلنا کیسا لگتا ہے اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن اب پاکستانی شائقین کرکٹ اپنے اور غیر ملکی کرکٹ ہیروز کو ملک کے میدانوں میں کھیلتا دیکھیں گے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ورلڈ الیون کی ٹیم کون سی ’کٹ‘ پہن کر میدان میں اترے گی؟ دیکھ کر آپ بھی بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”اعلیٰ“

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہوا اور یہ سیریز کامیاب رہی تو اس سے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ واپس آ جائے گی اور مجھے کوئی شک نہیں کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان کا باقاعدہ دورہ کرنے والی ابتدائی ٹیموں میں سے ایک ہو گی۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

If all goes well, I have no doubts South Africa will be the first team to visit Pakistan, says @GraemeSmith49 #PAKvWXI #CricketKiHalalala pic.twitter.com/T4C7zLfsgf