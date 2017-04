شاہد آفریدی نے اپنے دوستوں کے ساتھ ریل گاڑی پر سفر کر لیا ،تصاویر نے سوشل میڈ یا پر دھوم مچا دی

کراچی (ڈیلی پاکستان )سٹار کرکٹر شاہد خان آفریدی نے اپنے دوستوں کے ساتھ ریل گاڑی پر سفر کیا اور تصاویر سوشل میڈ یا پر شیئر کیں تو لوگوں نے خوب داد دی ۔تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہد آفریدی نے اپنے سفر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا اور تصاویر بھی شیئر کیں ۔ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ریل گاڑی پر سفر کر کے بہت لطف اندوز ہوا ۔انہوں نے مزید کہا کہ ریلوے کو آگے بڑھتا دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی ہے ۔شاہد آفر یدی کی جانب سے اس ٹوئٹ پر سوشل میڈ یا صارفین نے انہیں خوب داد دی اور لالہ کے لیے تعریفوں کے پل باندھ دئیے،کئی لوگوں نے شاہد آفریدی کے محفوظ سفر کے لیے دعا بھی کی ۔

Did an enjoyable train journey with my friends , its great to see the railway evolving. pic.twitter.com/zZG9MuZjv5