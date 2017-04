گیانا (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے سٹار آل راﺅنڈر شعیب ملک نے ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے ون ڈے کی سنچری اہلیہ کے نام کردی.پاکستان کے کرکٹر شعیب ملک اور بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کی شادی کی آج ساتویں سالگرہ ہے،اس موقع پر شعیب ملک نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپر اپنی اہلیہ ثانیہ مرزا کے نام خصوصی پیغام میں کہا کہ تم نے میر ے خوابوں کوتعبیر اورحوصلوں کونئی طاقت دی،اور آج ہم ایک ساتھ شادی کی 7ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔اپنے پیغام میں شعیب ملک نے ثانیہ مرز ا کو شادی کی سالگرہ کے موقع پر لال گلاب کا پھول بھی بھیجا ۔

شوہر کی کامیابی پر ”ثانیہ بھابھی“نے تعریف کردی ،سوشل میڈ یا پر لوگوں نے دونوں کو شادی کی مبارکباد دے دی

واضح رہے کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا 12اپریل 2010کوحیدرآباد دکن کے تاج کرشنا ہوٹل میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے ۔ شعیب ملک اس وقت دورہ ویسٹ انڈیز پر ہیں اور گزشتہ روز پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے تیسرے ون ڈے میں شاندار سنچری اسکور کرکے ٹیم کی فتح میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، شاندار پرفارمنس پر انہیں مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز قرار دیا گیا تھا۔پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز میں دو ، ایک سے فتح حاصل کی۔

Happy anniversary @MirzaSania ????



My award is dedicated to you for showing me the power of dreams & here we are celebrating our 7 years MA!