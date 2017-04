”میری مدد کرو کیونکہ بھارت۔۔۔“ کیون پیٹرسن نے بھارتیوں کے خلاف مدد مانگ لی، سوشل میڈیا پر اپیل کر دی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں غیر ملکیوں کے ویزوں کے معاملے پر سخت قوانین ہیں اور بھارت آنے کے بعد واپس وطن جانے کیلئے ملٹی پل ویزا کی ضرورت ہے جس کیلئے کیوین پیٹرسن نے بھی درخواست دی تھی مگر انہیں سنگل ویزا جاری کر دیا گیا اور اب وہ بھارت میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔

ٹروکالر کی نئی ایپلیکیشن متعارف، گوگل ڈو کیساتھ انضمام کا بھی اعلان

تفصیلات کے مطابق کیوین پیٹرسن نے مسلسل کئی لیگز کھیلنے کے بعد اپنی فیملی کو وقت دینے کی غرض سے آئی پی ایل میں شرکت نہ کی تاہم وہ ایونٹ کے پہلے ہفتے ہونے والے میچوں میں کمنٹری کیلئے بھارت آئے۔ انہوں نے لندن میں واقع بھارتی ہائی کمیشن کو ملٹی پل ویزا کیلئے درخواست دی مگر انہوں نے انہیں سنگل اینٹری ویزا دیدیا جس کے ذریعے بھارت میں داخل تو ہوا جا سکتا ہے مگر واپسی نہیں ہوتی۔

کیوین پیٹرسن پہلے ہفتے کمنٹری کے بعد واپس جانے کیلئے تیار ہوئے اور اس بابت سوشل میڈیا پر اعلان بھی کیا لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ پر تو سنگل اینٹری ویزا لگا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے اور سوشل میڈیا پرمدد کی اپیل کر دی ہے۔

روزنامہ پاکستان کی اینڈرائڈ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے یہاں کلک کریں

کیون پیٹرسن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ”میری مدد کرو۔۔۔! میں نے بھارت جانے کیلئے ملٹی پل اینٹری ویزا کی درخواست دی تھی مگر لندن میں انڈین ہائی کمیشن نے مجھے سنگل اینٹری ویزا دیدیا ہے۔ میں اس ویزے پر واپس نہیں جا سکتا۔۔۔۔ مدد کرو۔۔۔!“

HELP ME!

I applied for a multiple entry visa into India & the @HCI_London gave me a single entry. I cannot return on a single! #HELP ????????