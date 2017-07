تمیم اقبال کی اہلیہ پر تیزاب پھینکنے کی کوشش، بیٹسمین کاؤنٹی کرکٹ چھوڑ کر وطن واپس چلے گئے، ذاتی وجوہات کی بنا پر بنگلہ دیش آیا: کرکٹر

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) بنگلہ دیش کے اوپننگ بلے باز تمیم اقبال کی اہلیہ پر کچھ شدت پسندوں نے تیزاب پھینکنے کی کوشش کی ہے جس کے بعد کرکٹر اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ہمراہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں ۔ وہ برطانیہ میں ایسیکس کی جانب سے کاﺅنٹی کرکٹ کھیلنے کیلئے موجود تھے۔ دوسری جانب تمیم اقبال نے ان رپورٹس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر وطن واپس جا رہے ہیں۔

برطانوی میڈیا کے مطابق تمیم اقبال ایسیکس میں کاﺅنٹی کھیلنے کیلئے موجود تھے۔ وہ 10 جولائی کی شب اپنی اہلیہ عائشہ صدیقہ اور ایک سالہ بیٹے کے ہمراہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کیلئے جا رہے تھے کہ اسی دوران کچھ شدت پسندوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کردیا۔ شدت پسندوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے کرکٹر تمیم اقبال کی اہلیہ کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی تاہم انہیں اپنے گھناﺅنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔

دہشتگردی کا افسوسناک واقعہ پیش آنے کے بعد تمیم اقبال فوری طور پر کاﺅنٹی کرکٹ چھوڑ کر واپس اپنے وطن چلے گئے جس کی ایسیکس کاﺅنٹی نے اپنی ویب سائٹ پر تصدیق کردی ہے۔ دوسری جانب تمیم اقبال نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایسی خبروں کی تردید کردی ۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر کاﺅنٹی کرکٹ چھوڑ کر واپس بنگلہ دیش آئے ہیں۔

Some reports of attempted hate crime against my family NOT true. Season at Essex shortened for personal reasons.#lovecricketinEngland