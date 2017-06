”رضیہ پھنس گئی غنڈوں میں۔۔۔“ شاہد آفریدی زندگی میں پہلی مرتبہ ثناءبچہ اور صباءقمر کیساتھ ملاقات کیلئے پہنچے تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا، ملاقات کی ایسی تصویر سوشل میڈیا پر آ گئی کہ لوگوں کو آفریدی پر ”رحم“ آنے لگا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کیا آپ کبھی کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں لوگ آپ کو گھیر لیں اور آپ شرمندہ شرمندہ پھرتے رہیں؟ ہمارے خیال سے تو ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر ایسی کسی تقریب میں جب کوئی گروپ فوٹو کا کہہ دے تو گویا جان ہی نکل جاتی ہے۔

سٹار آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی کو بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوا جب وہ پاکستان کی بڑی سلیبریٹیز ثناءبچا اور صباءقمر وغیرہ کیساتھ سحور پارٹی کیلئے پہنچے اور اس ملاقات کی ایک ایسی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جسے دیکھ کر آفریدی کے مداح ان کیلئے ”رحم“ کی دعائیں کر رہے ہیں اور بے اختیا ریہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ”رضیہ پھنس گئی غنڈوں میں“

یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ شاہد آفریدی خاصے شرمیلے واقع ہوئے ہیں اور بالخصوص جب ان کے اردگرد لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کیلئے اپنی شرم چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ثناءبچا کی جانب سے دی گئی سحور پارٹی میں بھی ہوا جب شاہد آفریدی وہاں پہنچے اور سحری کی۔

اس کے بعد ان سے گروپ فوٹو کی فرمائش کی گئی تو شاہد آفریدی کو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا کرنا ہے اور پھر جب فوٹو لی گئی تو اس میں نظر آنے والے شاہد آفریدی کے ’گال شرم کے مارے لال‘ ہو رہے تھے اور ان کی یہی ادا سوشل میڈیا صارفین کو بھا گئی ہے۔

شاہد آفریدی نے اس دعوت کی تصدیق اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر بھی کی اور تصاویر اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”ثناءبچا ، بہن گزشتہ رات بہترین سحور پارٹی کا شکریہ۔۔۔ پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے بڑے چہروں کیساتھ ملاقات کرنا میرے لئے اعزاز کی بات تھی۔“

Thank you sister @sanabucha for the fantastic Suhoor last night,it was a pleasure catching up with the faces of Pak Entertainment Industry pic.twitter.com/AyQxHrJK92