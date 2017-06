”سٹریٹ باونڈری چھوٹی ہے اس لیے ۔۔۔“ٹاس جیت کر سرفراز احمد نے حیران کن منصوبہ بندی کر لی ،میچ شروع ہونے سے پہلے ہی سری لنکن کپتان کی ایسی خواہش کوپر پانی پھیر دیا کہ آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کر لیا ،ان کا کہنا ہے کہ پچ کنڈیشنز کو دیکھ کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ۔تفصیل کے مطابق کارڈف کی گراﺅنڈ میں کپتان سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ۔اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پچ کی کنڈیشن دیکھ کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے ،آج پچ پر نمی بہت زیادہ ہے جو گیند بازوں کو مدد دے گی ۔انہوں نے کہا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے اور شاداب خان کی جگہ آج فہیم اشرف کو کھلا یا جائے گا کیونکہ سٹریٹ کی باونڈریز چھوٹی ہیں اس لیے آج سپن ڈیپارٹمنٹ کے بجائے سیمر ز باولر ز سے اٹیک کریں گے ۔دوسری جانب انجیلو میتھیو کا کہنا تھا کہ ہم بھی ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس وقت نمی بہت زیادہ ہے اور باولرز کو مدد ملے گی ۔

