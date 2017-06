معروف سپورٹس صحافی زینب عباس پاکستان کی کس معروف ترین سیاسی شخصیت کی بیٹی ہیں؟ جان کر آپ کی حیرت کی انتہاءنہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں اے بی ڈویلییئرز اور ویرات کوہلی پر سیلفی کا ”جادو“ چلانے والی زینب عباس اس وقت سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں اور بھارتی میڈیا بھی انہیں ”دشنام“ قرار دینے کی کوشش میں مصروف ہے تاہم بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنماءعندلیب عباس کی بیٹی ہیں۔

زینب عباس نے یونیورسٹی اور وارویک سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور نجی ٹی وی پر سپورٹس اینکر ہیں اور یہ اعتراف کرتی ہیں کہ کرکٹ ان کی زندگی ہے۔ وہ اس وقت چیمپینز ٹرافی 2017ءکی کوریج کیلئے انگلینڈ میں موجود ہیں جہاں انہوں نے اے بی ڈویلیئرز اور ویرات کوہلی کیساتھ سیلفی لی تو وہ دونوں ہی اپنے اپنے میچوں میں 0 پر آﺅٹ ہو گئے جس کے بعد بھارتی میڈیا نے حیران کن طور پر یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ جس کیساتھ بھی سیلفی لیتی ہیں اس پر ”شراپ“ آ جاتا ہے۔

@AndleebAbbas ma'am miss what is your relations with miss zainab

@Yasirhere she happens to be my daughter:)))