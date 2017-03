آرمی چیف کے زبردست الفاظ پر قابل فخر، فائنل اور کرکٹ کی واپسی کیلئے پاک فوج نے زبردست کام کیا: ڈیوڈ میلان

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلش کرکٹر ڈیوڈ میلان بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے پشاور زلمی کی پذیرائی کرنے پر خوشی سے نہال ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ برطانوی کرکٹرڈیوڈ میلان نے ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف کی جانب سے پشاورزلمی کیلئے بیان اعزاز کی بات ہے۔

ڈیوڈ میلان نے پاک فوج کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ پی ایس ایل فائنل کے دوران پاک فوج نے بہترین انتظامات کئے اورملک میں کرکٹ کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔

واضح رہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ روز پشاور زلمی کی ٹیم سے ملاقات کی اور انہیں کرکٹ سے متعلق مشورے بھی دئیے تھے۔

Honoured to be given such a fantastic gesture by the COAS of Pakistan.They did an amazing job for the PSL final and bringing cricket back ???? pic.twitter.com/pLdmAzgrWO