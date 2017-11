پی ایس ایل کی تمام ٹیموں نے پلاٹینم کیٹیگری میں کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا، کون سا کھلاڑی کس ٹیم نے خریدا ہے؟ جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”اب آئے گا پی ایس ایل کا مزہ“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے تیسرے ایڈیشن کیلئے ڈرافٹنگ کا عمل جاری ہے اور تمام ٹیموں نے پلاٹینم کیٹیگری میں کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا ہے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم نے پلاٹینم کیٹیگری میں جنوبی افریقہ کے مایہ از آل راﺅنڈر باز جے پی ڈومنی کو منتخب کیا ہے جو 73 ٹی 20 انٹرنیشنل کھیل کر 124 چوکوں اور59 چھکوں کی مدد سے ایک ہزار 700 رنز بنا چکے ہیں جن میں 9 نصف سنچریاں بھی شامل ہیں جبکہ انہوں نے 19 وکٹیں بھی حاصل کر رکھی ہیں۔

Islamabad United welcomes JP Duminy as the platinum pick!



Welcome to our ISLU Family#UnitedWeWin #AbKhel6Ka pic.twitter.com/1CZRd2Xama — Islamabad United (@IsbUnited) November 12, 2017

کراچی کنگز نے پلاٹینم کیٹیگری میں جنوبی افریقہ کے وکٹ کیپر بلے باز کولن انگرم کو منتخب کیا ہے جو 9 ٹی 20 انٹرنیشنل کھیل کر 7 چھکوں اور 23 چوکوں کی مدد سے 210 رنز بنا چکے ہیں جن میں ایک نصف سنچری بھی شامل ہے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پلاٹینم کیٹیگری میں آسٹریلیا کے مایہ ناز آل راﺅنڈر شین واٹسن کو منتخب کیا ہے جو اس سے قبل اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ شین واٹسن نے 58 ٹی 20 انٹرنیشنل کھیل کر 83 چھکوں اور 115 چوکوں کی مدد سے ایک ہزار 462 رنز بنائے ہیں جن میں ایک سنچری بھی شامل ہیں۔ شین واٹسن باﺅلنگ میں بھی اپنا جادو جگاتے رہے ہیں اور 58 ٹی 20 انٹرنیشنل کھیل کر 48 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں۔



پی ایس ایل کے دوسرے ایڈیشن کی فاتح ٹیم پشاور زلمی نے پلاٹینم کیٹیگری میں ویسٹ انڈین آل راﺅنڈر ڈووین براوو کو منتخب کیا ہے جو 66 ٹی 20 انٹرنیشنلز میں 49 چھکوں اور 67 چوکوں کی مدد سے ایک ہزار 142 رنز بنا چکے ہیں جن میں چار نصف سنچریاں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اتنے ہی میچوں میں 52 وکٹیں بھی اپنے نام کر رکھی ہیں۔

لاہور قلندرز کی ٹیم نے پلاٹینم کیٹیگری میں آسٹریلوی بلے باز کرس لین کو منتخب کیا ہے جو 5 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں 4 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 65 رنز بنا چکے ہیں۔

پی ایس ایل میں شامل ہونے والی نئی ٹیم ملتان سلطانز نے پلاٹینم کٹیگری میں جنوبی افریقہ کے مایہ ناز سپنر عمران طاہر کو منتخب کیا ہے جو 36 ٹی 20 انٹرنیشنلز میں 57 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں جبکہ ان میچوں میں سے تین میں بیٹنگ کرتے ہوئے ایک چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے 18 رنز بھی بنا رکھے ہیں۔