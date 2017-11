ڈائمنڈ کیٹیگری میں کھلاڑیوں کا انتخاب مکمل، کارلوس بریتھ ویٹ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے تیسرے ایڈیشن کیلئے پلاٹینم کیٹیگری میں کھلاڑیوں کے انتخاب کے بعد ڈائمنڈ کیٹیگری میں بھی کھلاڑیوں کا چناﺅ مکمل ہو گیا ہے۔

لاہورقلندرز کی ٹیم نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں بنگلہ دیشی باﺅلر مستفیض الرحمان کو منتخب کیا ہے جنہوں نے 17 ٹی 20 انٹرنیشنلز میں 17 وکٹیں اپنے نام کیں جبکہ 8 رنز بھی بنا رکھے ہیں۔

کراچی کنگز کی ٹیم نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں آسٹریلوی باﺅلر مچل جانسن کو منتخب کیا ہے جنہوں نے 30 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں 38 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں جبکہ 109 رنز بھی بنائے ہیں۔

پی ایس ایل 2 کی فاتح ٹیم پشاور زلمی نے ڈائمنڈ کیٹیگری بنگلہ دیش کے بلے باز تمیم اقبال کو منتخب کیا ہے جنہوں نے 59 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں 29 چھکوں اور 140 چوکوں کی مدد سے ایک ہزار 257 رنز بنا رکھے ہیں جن میں ایک سنچری اور 4 نصف سنچریاں بھی شامل ہیں۔

لیگ میں شامل ہونے والی نئی ٹیم ملتان سلطانز نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں ویسٹ انڈین بلے باز ڈیرین براوو کو منتخب کیا ہے جنہوں نے 12 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں 9 چھکوں اور 20 چوکوں کی مدد سے 235 رنز بنا رکھے ہیں۔

Presenting our Diamond pick: Darren Bravo! Our newest Sultan! #HBLPSLDRAFT pic.twitter.com/7V9Ye7ScSS — Multan Sultans (@MultanSultans) November 12, 2017

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں ویسٹ انڈین ٹیم کے کپتان اور ٹی 20 ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں چار چھکے مار کر شہرت حاصل کرنے والے کارلوس بریتھ ویٹ کو منتخب کیا ہے جنہوں نے 22 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں 14 چھکوں اور 10 چوکوں کی مدد سے 195 رنز بنا رکھے ہیں جبکہ 18 وکٹیں بھی اپنے نام کیں۔

We're on ????????????!!!

Join us in welcoming 'Remember the Name' @TridentSportsX as our first pick in the PSL Draft Diamond order!!#HBLPSLDraft #PurpleForce #GladiatorsUnleashed pic.twitter.com/SowQRPtV0T — Quetta Gladiators (@TeamQuetta) November 12, 2017

اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں نیوزی لینڈ کے بلے باز لیوک رونچی کو منتخب کیا ہے جنہوں نے 32 ٹی 20 انٹرنیشنل میچوں میں 14 چھکوں اور 30 چوکوں کی مدد سے 359 رنز بنا رکھے ہیں۔