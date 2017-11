ملتان سلطانز کا کپتان بنتے ہی شعیب ملک کی ایک ایسی خاتون کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی کہ دیکھ کر ثانیہ مرزا کو بھی شدید ”جھٹکا“ لگ جائے گا، دیکھ کر آپ بھی کہیں گے ”آج شعیب بھائی کی خیر نہیں“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راﺅنڈر شعیب ملک کو پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے تیسرے ایڈیشن کیلئے ملتان سلطانز کا کپتان بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے بعد ان کی ایک ایسی خاتون کیساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے کہ دیکھ کر ہی ثانیہ ”بھابھی“ کو جھٹکا لگ جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”بہت بے عزتی ہوئی ہے اس۔۔۔“ فحش ویڈیو سے شہرت پانے والے ”انکل مجبور“ منظرعام پر آ گئے، اپنے کئے پر وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور اب رابعہ کدھر ہے؟ ایسا انکشاف کر دیا کہ پاکستانیوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا

ملتان سلطانز کے ڈائریکٹر وسیم اکرم نے پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن کے ڈرافٹ سے پہلے شعیب ملک کو کپتان بنانے کا اعلان کیا اور ٹیم کے کوچنگ سٹاف کا اعلان بھی کیا۔ اس کے بعد تمام لوگ قذافی سٹیڈیم میں ہونے والی ڈرافٹنگ کی تقریب میں شریک ہوئے۔

اس موقع پر شعیب ملک کا ’ٹاکرا‘ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان سے ہو گیا اور دونوں کی تصویر بھی اتار لی گئی۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ تصویر اتروانے کی خواہش کس نے ظاہر کی ہو گی لیکن اگر ماہرہ خان کی رنبیر کپور کیساتھ لیک ہونے والی تصاویر پر ہونے والے ”تماشے“ کو مدنظر رکھا جائے تو شائد وہ اب تصویر اتروانے سے ہی گھبراتی ہوں گی۔

The leader of Sultans @realshoaibmalik with the beautiful @TheMahiraKhan pic.twitter.com/doC8XNQuVl