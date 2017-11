سلور کیٹیگری میں کھلاڑیوں کا انتخاب مکمل

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے تیسرے ایڈیشن کیلئے پلاٹینم اورڈائمنڈ کیٹیگریز میں کھلاڑیوں کے انتخاب کے بعد سلور کیٹیگری میں بھی کھلاڑیوں کا چناومکمل ہو گیا ہے۔

لاہورقلندرز کی ٹیم نے سلور کیٹیگری میں بائیں ہاتھ کے سپنر باﺅلررضا حسن اور سہیل اختر کو منتخب کیا۔



کراچی کنگز کی ٹیم نے سلور کیٹیگری میں ساﺅتھ افریقہ کے آل راﺅنڈر ڈیوڈوائیز کو منتخب کیا جہنوں نے 154میچز میں 1269رنز بنارکھے ہیں ،دوسری پک میں انہوں نے رائیٹ آرم میڈیم فاسٹ باﺅلر تابش خان کو منتخب کیا انہوں نے 36میچز میں 38وکٹیں لے رکھی ہیں ۔



پی ایس ایل 2 کی فاتح ٹیم پشاور زلمی نے سلور کیٹیگری میں تیمورسلطان اور سعد نسیم کومنتخب کیا ۔



پہلی بار لیگ میں شامل ہونے والی نئی ٹیم ملتان سلطانز نے سلور کیٹیگری میں محمد عباس اور ویسٹ انڈیزکے وکٹ کیپربلے باز نکولس پورن کو منتخب کیا ۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے سلور کیٹیگری میں پاکستان کے ٹاپ آرڈر بلے باز رمیز راجہ (جونئیر)اور آل راﺅنڈرسعد علی کو منتخب کیا۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم نے سلور کیٹیگری میں ا نگلینڈ کے بلے باز سام بیلینگز اور لیفٹ آرم آل راﺅنڈر ظفر گوہر کومنتخب کر لیا۔