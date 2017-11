ایمرجنگ کیٹیگری میں کھلاڑیوں کا انتخاب مکمل

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے تیسرے ایڈیشن کیلئے پلاٹینم ،ڈائمنڈ اورسلور کیٹیگریز میں کھلاڑیوں کے انتخاب کے بعد ایمرجنگ کیٹیگری میں بھی کھلاڑیوں کا چناومکمل ہو گیا ہے۔

لاہورقلندرز کی ٹیم نے ایمرجنگ کیٹیگری میں شاہین شاہ آفریدی اور غلام مدثر کو منتخب کیا۔

کراچی کنگز کی ٹیم نے ایمرجنگ کیٹیگری میںلاہور قلندرسے پہلے کھیل چکے محمد عرفان جونئیراور حسن محسن کو منتخب کیا ۔



پی ایس ایل 2 کی فاتح ٹیم پشاور زلمی نے ایمرجنگ کیٹیگری میں شمین گل اور حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے ابتشام شیخ کو منتخب کیا۔

We have picked the talented youngster Sameen Gul as our first pick in the emerging category.

پہلی بار لیگ میں شامل ہونے والی نئی ٹیم ملتان سلطانز نے ایمرجنگ کیٹیگری میں عبداللہ شفیق اور سیف بدر کومنتخب کیا جو اس سے پہلے لاہور قلندر کا حصہ تھے۔

Hamaray pyaray Sultaano, ye hain aap ki emerging picks!



کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے ایمرجنگ کیٹیگری میں سعود شکیل کو منتخب جبکہ حسان خان کو برقرار رکھا ہے۔

Join us in welcoming 'Saud Shakeel' as our first pick in the PSL Draft Emerging order!!

Join us in welcoming 'Hassan Khan' as our 2nd pick in the PSL Draft Emerging order!!



اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم نے ایمرجنگ کیٹیگری میں صاحبزادہ فرحان کو منتخب اور حسین طلعت کو برقرار رکھا ۔