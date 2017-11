ساﺅتھ افریقہ کے آل راﺅنڈر جے پی ڈومینی کس ٹیم میں آئے؟

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن میں ڈرافٹنگ کا عمل مکمل ہوچکا،جس میں دنیاکرکٹ کے بڑے ،بڑے نام پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن میں اپنے جلوے دکھانے کو تیار ہیں ۔

Islamabad United welcomes JP Duminy as the platinum pick!



Welcome to our ISLU Family#UnitedWeWin #AbKhel6Ka pic.twitter.com/1CZRd2Xama