وعدہ کیا تو پورا کیا،دورہ ورلڈ الیون کے دوران پاکستان سے محبت کادعوی کرنے والے پی ایس ایل کا حصہ بن گئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے والے دورہ ورلڈالیون میں شامل پاکستانی نژاد ساﺅتھ افریقن سپن باﺅلر عمران طاہر پاکستان سپر لیگ کے تیسرے حصے میں ملتان سلطانز کا حصہ بن گئے۔

Sultaano! Your Platinum pick is ready! WELCOME @ImranTahirSA to our #SultanSquad ! pic.twitter.com/SdQF8t9MGg