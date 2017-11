بابر اعظم کراچی کنگز کی جانب سے پاکستا ن سپر لیگ کا اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان ٹیم کی بیٹنگ میں اہم پوزیشن کھیلنے پر اپنے بلے بازی کے باعث دنیا کے باﺅلر کو تگنی کاناچ نچانے والے بابر اعظم کے شائقین ان کوپاکستان سپر لیگ کے تیسرے سیزن میں انہیں کراچی کنگز کی جانب سے کھیلتے ہوئے دیکھ پائے گیں۔

#KarachiKings Squad - one of the most exciting & talented teams for #HBLPSL3. Good luck Kings! @Salman_ARY @SAfridiOfficial @simadwasim pic.twitter.com/w3TwiS2q8t