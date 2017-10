فٹبال ورلڈکپ ،امریکہ 31سال بعد باہر

ماسکو(ڈیلی پاکستان آن لائن)ورلڈ کپ 2018کے کوالیفائنگ راﺅنڈ میں امریکہ ، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کے ہاتھوں شکست کھا کر 31سال کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہوگیا۔

چین ہمہ جہت تعاون کی پیشرفت کے لئے جرمنی کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہے : شی جن پنگ

امریکی فٹبال ٹیم میچ شروع ہونے سے پہلے تیسرے نمبر پر تھی تاہم ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو سے میچ ہارنے کے بعد وہ پانچویں نمبر پر چلی گئی۔دوسری جانب پاناما کی فٹبال ٹیم کوسٹاریکا کو شکست دے پر پہلی بار ورلڈ کپ فائنلز کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔تاہم ان کے پہلے گول پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا جب گیبریئل ٹورس کا ہیڈر گول لائن عبور نہیں کر سکا تھا۔ تاہم ریفری نے اسے گول قرار دے دیا تھا۔پاناما نے کوسٹاریکا کو شکست دے کر گروپ میں تیسرے پوزیشن حاصل کی۔ ہونڈرس کی ٹیم گروپ کی فاتح ٹیم میکسیکو کو شکست دے پر چوتھی نمبر پر آ گئی۔اس سے پہلے امریکہ نے گذشتہ جمعے پاناما کو چار صفر کے فرق سے ہرایا تھا۔

ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کی ٹیم جس کے امریکہ کے خلاف میچ شروع ہونے سے پہلے نو میچوں میں صرف تین پوائنٹس تھے کبھی فٹبال ورلڈ کپ کے فائنلز کے اتنے قریب نہیں آئی تھی۔

امریکہ کی فٹبال ٹیم کے کوچ بروس ایرینا کا میچ کے بعد کہنا تھا کہ سب کچھ ہمارے حق میں جا رہا تھا مگر ہم اس دن ناکام رہے، جس کا کوئی عذر نہیں ہے، ہم آج بھی ناکام رہے جس کی میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔

????????Trinidad & Tobago know what USA are going through…



⌛️28 years ago, ???????? inflicted a similar #WorldCup heartbreak ????

????https://t.co/RBOXc5B3ft pic.twitter.com/Xs0si1RYbo