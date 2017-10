ٹیسٹ سیریز میں کلین سوئپ کی وضاحت دینے پر پاکستانیوں نے نجم سیٹھی کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سری لنکا کے خلاف قومی کرکٹ ٹیم کی ٹیسٹ سریز میں ناکامی پر چیئر مین پی سی بی نے وضاحت دینے کی کوشش کی تو پاکستانیوں نے شکست کا سارا غصہ نجم سیٹھی پر ہی نکا ل دیا۔تفصیل کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں نجم سیٹھی نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ فارم حاصل کرنے کے لیے وقت دینا ہوگا، انہی کھلاڑیوں نے قوم کے لیے چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی، سابق کپتان شاہد آفریدی، مصباح الحق اور یونس خان کا خلا راتوں رات پر کرنا مشکل ہے، موجودہ ٹیم پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔اس پر پاکستانی کرکٹ مداحوں نے جواب دیتے ہوئے نجم سیٹھی کو خوب تنقید کا نشانہ بنا یا ۔

ایک شخص نے کہا کہ سیٹھی صاحب سری لنکا یوں ہی تو نہیں پاکستان آرہی ،آخر کچھ تو دینا پڑے گا

Sethi sb srilanka awain tu nai a rahi pakistan ???? akhir khuch tu dena pary ga — Abid Asgher (@abidasgher) October 11, 2017

ایک کرکٹ مداح کا کہنا تھا کہ باقی سب ٹھیک ہے آفریدی کہاں سے آگیا

Baqee sabb thek Hai Parr Afridi kaha sai aa gya? — _|_ (@chawli_na_marna) October 11, 2017

فواد نامی شخص نے سیمی اسلم اور شان مسعود کو سفارشی قرار دے دیا

Atleast not parchi players like Sami Aslam and Shan Masood — fawad (@fawad9417) October 11, 2017

horr kinnay youngsters liyaway. Chottay kaakay lai aaway? @najamsethi — Samuella Haque (@SamiaHaque) October 11, 2017

I don't think Sami, Shan, Asad, Haris, Yasir, Abbas were in CT17 Playing XI and 4 your kind Information Afridi is retired in 2010! — Waseem Shahzad (@iamwaseem21) October 11, 2017

Any chance of convincing Younis to come back for couple of years as a captain? ???? — Kalim Khan (@Kallerz37) October 11, 2017

یاد رہے کہ شاہد آفریدی تو 2010 میں دورہ انگلینڈ کے دوران ہی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہوگئے تھے، تینوں سینئرز ون ڈے کرکٹ بھی چھوڑ چکے، چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ میں سے سرفراز احمد، اظہر علی، بابر اعظم، حسن علی اور محمد عامر ہی سری لنکا کیخلاف ٹیسٹ سیریز میں شامل تھے۔