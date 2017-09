آئی سی سی نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر پاکستان کی ایک ایسی چیز کی تصویر لگا دی کہ جان کر پاکستانیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی،قذافی سٹیڈیم یا کسی اور چیز نہیں بلکہ....

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں کھیلوں کے میدان ایک بار پھر آباد ہونے کے قریب ہیں، ورلڈ الیون کے ہیروز پاکستانیوں کی میزبانی سے لطف اندوز ہیں جبکہ پاکستانی شائقین کرکٹ بھی خوشی سے سرشار ہیں ، آج قذافی سٹیڈیم میں ہونے والے میچ کے بعد جہاں دنیا بھر کا میڈیا پاکستانیوں کے جوش اور جذبے کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے وہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی پاکستانی میدان آباد ہونے پر خوش دکھائی دے رہی ہے۔

پاکستان نے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کی ٹیم ورلڈ الیون کو ڈھیر کر دیا

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان اور ورلڈ الیون کے درمیان ہونے والے میچ کی لمحہ لمحہ اپ ڈیٹس سماجی رابطو ں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیں، اس کے علاوہ آئی سی سی نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پاکستانی شائقین کرکٹ کے جوش اور جذبے کو بھی شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، یہی نہیں آئی سی سی نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کا بینر بھی تبدیل کرکے قذافی سٹیڈیم کے باہر ورلڈ الیون کے لئے لگائی گئے خیرمقدمی بل بورڈ کی تصویر لگا دی ہے۔

More fantastic shots of Pakistan fans having the time of their lives at the Gaddafi Stadium! #PAKvWXI

pic.twitter.com/JEVBltZViv