”واﺅ بہت دلچسپ ،مجھے حیرانی ہوگی اگر۔۔۔“ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے سلیکٹر کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبر سن کر ڈیر ن سیمی نے ایسا رد عمل دے دیا کہ آپ کو بھی ویسٹ انڈیز بورڈ پر شدید غصہ آجائے گا

سینٹ لوشیا (ڈیلی پاکستان آن لائن )ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے سلیکٹر نے خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی جس کی خبر سامنے آئی تو ڈیرن سیمی نے خبر کو دلچسپ قرار دے دیا ۔ویسٹ انڈیز کر کٹ بورڈ میں کرپشن اور کھلاڑیوں کے ساتھ نا انصافیوں کا سلوک برتا جاتا ہے جس کے باعث کئی کھلاڑی احتجاجاً ٹیم میں نہیں کھیلتے بلکہ دنیا بھر کا سفر کر کے لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں ۔

تفصیل کے مطابق ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے سلیکٹر نے لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی جس کی خبر ڈیر ن سیمی کو ملی تو انہوں نے انتہائی دلچسپ انداز میں اپنے دل کی بھڑاس نکالی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈیرن سیمی نے کہا ”واﺅ ،بہت دلچسپ بات ہے ،مجھے حیرانی ہو گی اگر اس نکا لا گیا یا ڈسپلن کمیٹی کے سامنے کیس پیش کیا گیا تو“۔ڈیرن سیمی کے اس بیان سے ان کی اپنے کرکٹ بورڈ سے مایوسی کا اندازہ لگا یا جا سکتا ہے ۔واضح رہے کہ ڈیرن سیمی نے اپنی کپتانی میں ویسٹ انڈیز کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جتوا کر اپنے کرکٹ بورڈ کی حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھا تھا ،ڈیرن سیمی نے کھلاڑیوں اور بورڈ کے درمیان معاملات پر کھل کر بات کی تھی جس کے بعد سے ان کا اپنے بورڈ سے جھگڑا ہے اور انہوں نے ٹیم کو چھوڑ کر لیگ کرکٹ کھیلنا شروع کردی ۔

Wow very interesting....I wonder if he will be dropped or disciplined #whoisit https://t.co/whLmy6SRkx