”تم دنیا کے سب سے زیادہ ۔۔۔“محمد عامر کی سالگرہ پر بیگم نے پیار بھرا پیغام بھیج دیا ،سٹار کرکٹر کی اصل عمر کتنے برس ہو گئی آپ بھی جانئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے فاسٹ باﺅلر محمد عامر آج اپنی زندگی کی 25ویں سالگرہ منا رہے ہیں ،اس موقع پر ان کی اہلیہ نے پیار بھرا پیغام بھیج دیا ۔تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر نرجس عامر نے اپنے شوہر کے نام پیار بھرا پیغام بھیجا اور کہا دنیا کے سب سے اچھے شوہر کو سالگرہ مبارک ہو ۔انہوں نے نیک تمناﺅں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو خوشیاں دے ۔اس پیغام کے ساتھ نرجس عامر نے اپنے شوہر کی خوبصورت تصویریں بھی شیئر کیں ۔محمد عامر اپنی زندگی کی 25ویں سالگرہ منا رہے ہیں ،وہ 13اپریل 1992کو گوجر خان میں پیدا ہوئے ۔انہوں نے2009میں اپنا پہلا ون ڈے میچ کھیلا جب ان کی عمر محض 17سال تھی ۔محمد عامر 2010میں سپاٹ فکسنگ کیس میں ملوث پائے گئے جس کے بعد ان پر پانچ سال کی پابندی لگا دی گئی۔

Happy birthday to the world's best husband @iamamirofficial may Allah pak protect u n blesses u with all d happiness pic.twitter.com/Uk6zcoVF8T