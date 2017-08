دنیا کے تیز ترین انسان یوسین بولٹ کے کیرئیر کا ایسا افسوسناک انجام کہ پوری دنیا اشکبار ہو گئی، ریس کے دوران ان کیساتھ کیا ہوا؟ جان کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) جمیکا کے سٹار ایتھلیٹ یوسین بولٹ کا کیریئر کامیابی پر ختم نہ ہو سکا، وہ چار سو میٹر ریلے ریس میں اختتامی لائن عبور نہ کر سکے اور زخمی ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق جمیکا کے ایتھلیٹ یوسین بولٹ اپنی کیریئر کی آخری ریس جیتنے میں ناکام ہو گئے اور 400 میٹر ریلے ریس کے دوران زخمی ہو گئے جس کے بعد وہ اختتامی لائن پر بھی نہ پہنچ سکے اور یوں وہ اپنے کیرئیر کا اختتام یادگار نہ بنا سکے جبکہ ان کے مخالف برطانیہ کی ٹیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔

اس ریس میں جمیکا کی ٹیم تیسرے نمبر پر تھی جب یوسین بولٹ کو ان کے ساتھی یوہان بلیک نے بیٹن تھمایا تو ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ دنیا کے تیز ترین ایتھلیٹ اپنی آخری ریس میں اپنی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کروا دیں گے لیکن 50 میٹر بھاگنے کے بعد بولٹ لڑکھڑانے لگے اور قلابازی کھاتے ہوئے گر گئے۔

یوسین بولٹ کی آخری ریس ان کیلئے نہایت تکلیف دہ ثابت ہوئی اور ریس ختم ہونے کے بعد ان کیلئے وہیل چیئر منگوانی پڑی اور ان کے ساتھیوں نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ لندن میں ہونے والے عالمی مقابلوں میں بولٹ اس سے پہلے سو میٹر کی ریس میں بھی شکست کھا گئے تھے اور صرف کانسی کا تمغہ حاصل کر سکے تھے۔

اسی طرح خواتین کی 400 میٹر ریلے ریس امریکی ٹیم کے نام رہی جبکہ مردوں کی 5 ہزار میٹر ریس ایتھوپیا کے مختار ادریس نے جیتی۔ خواتین کے ہائی جمپ مقابلے میں نیوٹرل ایتھلیٹ ماریا نے فتح سمیٹی اور مردوں کے جیولن تھرو کا ایونٹ جرمنی کے جوہانز ویٹر نے اپنے نام کیا۔

