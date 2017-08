عماد وسیم اور بابر اعظم کی اہم ترین چیز ”چوری“ کر لی گئی، یہ کیا چیز ہے اور دونوں کا کیا کہنا ہے؟ جان کر آپ کو ایسی حرکت کرنے والوں پر بے حد غصہ آئے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹرز بابر اعظم اور عماد وسیم کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاﺅنٹ نامعلوم ہیکرز نے ہیک کر لئے جس پر صارفین نے افسوس کیساتھ ساتھ ہیکرز کیخلاف غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”نواز شریف دا صدقہ دے رئے آں۔۔۔“ شیخ رشید اتوار کو صبح سویرے ایسا کام کرتے ”رنگے“ ہاتھوں پکڑے گئے کہ شہری بھی حیران رہ گئے، اس دوران شیخ رشید نے کیا کہا؟ جان کر مسلم لیگ (ن) کے رہنماءتلملا اٹھے گے

دونوں نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹس پر فیس بک اور انسٹاگرام اکاﺅنٹس ہیک ہونے کی تصدیق کی تاہم عماد وسیم کے مطابق ان کا انسٹاگرام اکاﺅنٹ تک واپس مل گیا ہے لیکن فیس بک اکاﺅنٹ اب بھی واپس نہیں مل سکا۔

عماد وسیم نے اپنے پیغام میں کہا ”دوستوں میرا فیس بک اور انسٹاگرام اکاﺅنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ جب بھی یہ مجھے واپس ملیں گے تو میں ٹویٹ کر دوں گا، تب تک یہ اکاﺅنٹ میرے پاس نہیں ہیں۔“

Guys my facebook and insta account has been hacked , whenever i gets it back i will tweet, till than its not with me ....#hacked — Imad Wasim (@simadwasim) August 10, 2017

اس ٹویٹ کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دوبارہ ایک ٹویٹ میں انسٹاگرام اکاﺅنٹ واپس مل جانے کی خوشخبری سنائی تاہم فیس بک اکاﺅنٹ اب بھی ہیک ہی ہے۔ انہوں نے لکھا ”انسٹاگرام واپس مل گیا لیکن فیس بک اب بھی ہیک ہے۔“

Insta is back but Facebook is still hacked — Imad Wasim (@simadwasim) August 10, 2017

دوسری جانب بابر اعظم نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر جاری پیغام میں کہا ”میرا تصدیق شدہ فیس بک پیج اور انسٹاگرام اکاﺅنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ میں انہیں واپس حاصل کروں گا، آپ کو پیش رفت سے آگاہ کرتا رہوں گا۔“