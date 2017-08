عمر اکمل نے زندگی میں پہلی بار سوشل میڈیا پر ایسی تصویر اپ لوڈ کر دی کہ صارفین نے ”دھلائی“ کرنے کے بجائے تعریفوں کے پل باندھ دئیے، یہ کون سی تصویر ہے؟ دیکھ کر آپ کو بھی خوشی ہو گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عمر اکمل کھیل کے میدان میں ناقص کارکردگی اور میدان سے باہر عجیب و غریب ”حرکتوں“ کے باعث سوشل میڈیا صارفین کا اعتماد کھو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی اپنی کوئی ویڈیو یا تصویر اپ لوڈ کرتے ہیں تو انہیں تنقید اور مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

لیکن اس مرتبہ انہوں نے زبردست تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے بہترین پیغام دیا تو سوشل میڈیا صارفین بھی ان کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے۔ عمر اکمل نے سفید شلوار قمیص میں ملبوس اور سبز رنگ کی جیکٹ پہن کر پاکستانی جھنڈ کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر بنوائی اور اسے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی۔

انہوں نے لکھا ” ہم سب کو پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ جلد ہی، ہم ایک خوشحال اور پرامن پاکستان دیکھیں گے۔ بہتر پاکستان کیلئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور اپنے ملک کیساتھ اپنا نام بھی روشن کرتے رہیں۔“

We all r proud Pakistanis.Soon, we will see a prosperous&peaceful Pakistan. Keep shining&playing ur role 4 better Pakistan @IRstudiosaloon pic.twitter.com/NWa7wQXGKn