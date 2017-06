”اللہ نے سرفراز کو تحفہ دیا ہے کیونکہ۔۔۔“ رمضان المبارک میں سری لنکا کیخلاف میچ جتوانے والے سرفراز احمد کے بارے میں ایسی خبر آ گئی کہ پاکستانی جیت کو بھی بھول گئے، فرط جذبات میں ہر مسلمان کی آنکھیں نم ہو گئیں

کارڈیف (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں پاکستان نے اہم ترین میچ میں اعصاب شکن مقابلے کے بعد سری لنکا کو شکست دے کر سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا ہے۔

اس میچ میں کپتان سرفراز احمد اور محمد عامر نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرایا اور اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ سرفراز احمد یہ میچ کھیلنے کیلئے روزے کی حالت میں میدان میں اترے تھے۔ اس طرح اگر اس جیت کو سرفراز احمد کیلئے اللہ کا تحفہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہو گا۔

Just heard that Sarfaraz is fasting. What a man. What a Muslim. What a player & what a luck #PakvSl