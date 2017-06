راشد لطیف اور وریندر سہواگ کی لڑائی، پاکستانیوں کو ڈرانے کیلئے ایک ایسا بھارتی کھلاڑی میدان میں آ ”گئی“ کہ دیکھ کر آپ کی بھی ”ڈر“ کے مارے ہنسی نکل جائے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے لیکن اس کے بعد وریندر سہواگ اور راشد لطیف کے درمیان انٹرنیٹ پر شروع ہونے والا ”میچ“ تاحال جاری ہے جس میں ایک تیسرا کھلاڑی بھی شریک ہو گیا ہے جسے دیکھ کر پاکستانی تو ”ڈر“ گئے ہیں۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی مداح، معروف تارے، میڈیا ادارے اور تقریباً ہر کوئی پاکستان کے خلاف ہی بولتا ہے اور غلط بات کے علاوہ کچھ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلا۔ حتیٰ کہ میچ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اپنی جیت کا جشن منانے سے زیادہ پاکستان کی ہار پر باتیں کرتے رہے۔ تازہ ”لڑائی“ کا آغاز اس وقت ہوا جب وریندر سہواگ نے پہلے پاکستان کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کئے اور پھر سری لنکا کیخلاف بھی ایسی ہی باتیں کیں۔

لیکن جب سری لنکا سے میچ ہارے تو پاکستان کے سابق کرکٹر راشد لطیف بھی میدان میں آئے اور ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ بھارتیوں کو آگ لگ گئی۔ اور اب بھارت کی جانب سے ”منوج تیواری“ نامی ایسا کھلاڑی میدان میں آ ”گئی“ ہے کہ دیکھ کر آپ کی ”ڈر“ کے مارے ہنسی نکل جائے گی۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ موصوف جس طرح گفتگو کرتے ہوئے اس مناسب سے ان کیلئے ”گئی“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ویڈیو دیکھ کر یقینا آپ اس بات کی حمایت کریں گے۔

یہ نام نہاد کرکٹر اس ویڈیو میں اور کچھ ثابت کر سکے ہیں یا نہیں، البتہ بیوقوف ضرور ثابت ہوئے ہیں اور ہاں ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جیسا کہ راشد لطیف نے کہا تھا کہ منوج تیواری بھی ”اس وقت لیکوئیڈ فارم“ میں تھے۔

اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد راشد لطیف کو تو شائد دوبارہ میدان میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی کیونکہ پاکستانیوں نے ہی اسے اس قدر آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ بیچارہ ویڈیو پیغام دینے پر ہی پچھتا رہا ہو گا۔ اور پھر آپ یہ تو جانتے ہیں کہ پاکستانی جب کسی کو اپنے نشانے پر لیتے ہیں تو اس کی خیر نہیں ہوتی۔۔۔

ایک صارف اسامہ نے مذکورہ کرکٹرز کو زبردست جواب دیتے ہوئے لکھا ”منوج تیواری کی ویڈیو دیکھ کر میں ڈر گیا، مجھے امید ہے کہ سرحد پر کھڑی فوج آج رات اور بھی زیادہ چوکس ہو جائے گی۔”

That Manoj Tiwary video has me scared, i hope the army men at border are extra vigilant tonight. — Osama. (@ashaqeens) June 12, 2017

ایک صارف احمد نے اس ویڈیو کی نقل بنا کر اپ لوڈ کی جسے دیکھ کر ہر کسی کے پیٹ میں ہنسی کے مروڑ اٹھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیغام کیساتھ لکھا”یہ ویڈیو پیغام منوج تیواری نامی بیوقوف کیلئے ہے(ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے؟)“

Dis video message is 4 an idiot called @tiwarymanoj (We have no idea who he is) cont... pic.twitter.com/bXLm29ZgY9 — Ahmed (@azkhawaja1) June 11, 2017

کلیم خان نے یہ ویڈیو راشد لطیف تک بھی پہنچائی اور اپنے پیغام میں لکھا ”راشد بھائی کو یہ ویڈیو دکھائی، وہ تو اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ لیکوئیڈ فارم میں تھی غیر متعلقہ تھا، اور اب بھی غیر متعلقہ ہی ہے۔“

Showed Rashid bhai the video. He doesn't even know who @tiwarymanoj is. He was irrelevant then (in liquid form) and irrelevant now! pic.twitter.com/ZgbTpw0IB2 — Kalim Khan (@Kallerz37) June 11, 2017

خیر۔۔۔! کوئی بات نہیں، اب منوج تیواری نے کچھ اور کیا یا نہیں، پاکستانیوں کو ڈھیر سارا ہنسنے کا موقع ضرور فراہم کر دیا ہے اور اس پر پاکستانیوں کا ردعمل بھی شاندار ہے اور کچھ ایسے ہی جوابات دئیے ہیں جو تقریباً ہر پاکستانی دینا چاہتا ہے اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ بھارتی اس پر بھی جل بھن رہے ہوں گے۔