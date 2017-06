سری لنکا میچ ہار کر بھی دل جیت گیا۔۔۔ میچ کے بعد سٹیڈیم کے باہر سے ایسی ویڈیو منظرعام پر آ گئی جس سے بھارتیوں کو سبق سیکھنا چاہئے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ کر آپ بھی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے

کارڈیف (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے میچ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو شکست دے کر سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا ہے جس کے بعد پاکستانیوں کا جشن جاری ہے۔

آپ کو یہ جان کر حیرت اور خوشی ہو گی کہ میچ کے بعد سری لنکن تماشائی بھی پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے اور ایسی مثال قائم کر دی جس سے بھارتیوں کو بھی کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔

اس ویڈیو کو دیکھ کر پاکستانیوں کی خوشی کا مزہ تو دوبالا ہو ہی گیا ہے لیکن سری لنکا نے ایک مرتبہ پھر بھائی چارے کا ثبوت دیا ہے اور جشن منا کر ثابت کر دیا ہے کہ ہار ، جیت کسی کی بھی ہو، کرکٹ کی فتح کا جشن ہر کسی کو منانا چاہئے۔

Sri Lankans & Pakistanis after the #CT17 match,long live the brotherhood! played with correct spirit by players & supporters @ZAbbasOfficial pic.twitter.com/s4EkDuZHVS