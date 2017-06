سابق آسٹریلوی کھلاڑی شین وارن سارو گنگولی سے ایسی شرط ہار گئے کہ عزت ہی داﺅ پر لگ گئی۔۔۔ ایسا کام کرنا پڑ گیا کہ پوری آسٹریلوی ٹیم آگ بگولہ ہو گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت کی طرح آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی کرکٹ کے میدان میں روائتی حریف ہیں اور ان کی ایشز سیریز دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہر ٹورنامنٹ میں ہی یہ ایک دوسرے کو شکست دینے کیلئے جان لڑا دیتے ہیں۔

آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں سابق آسٹریلوی کھلاڑی نے بھارتی کھلاڑی گنگولی سے شرط لگا لی کہ اگر آسٹریلیا انگلینڈ کے خلاف جیت گیا تو وہ ایک دن انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی شرٹ پہنیں رکھیں گے اور بدقسمتی سے وہ یہ شرط ہار چکے ہیں اور اب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کے باعث آسٹریلوی قوم بھی غم و غصے میں مبتلا ہے۔

شین وارن نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر جاری پیغام میں لکھا ”سارو گنگولی تم شرط جیت گئے ۔ میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی ایک شرٹ ڈھونڈوں گا اور اسے پورا دن پہنے رکھوں گا۔“

.@SGanguly99 You win our bet mate. I will find an England shirt and wear it all day ! ????????????????????????????????????????????????????