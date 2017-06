”یہ ہے خالص میڈ ان پاکستان۔۔۔“ سابق بھارتی کرکٹر سنجے منجریکر پاکستانی باﺅلر کے گرویدہ ہو گئے، حسن علی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانیوں نے شکریہ کے پیغامات کا انبار لگا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر حسن علی نے آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں جنوبی افریقہ اور سری لنکا کیخلاف شاندار کارکردگی سے ناصرف پاکستانیوں کے دل جیت لئے ہیں بلکہ بھارتی کھلاڑی بھی ان کی صلاحیت کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔

سابق بھارتی کرکٹر سنجے منجریکر حسن علی کی سری لنکا کیخلاف باﺅلنگ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے اور ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ ”حسن علی خالص میڈ ان پاکستان فاسٹ باﺅلر ہے۔ پاکستان کرکٹ کلچر کی قدرتی پراڈکٹ ہے۔“سنجے منجریکر کو صرف کارکردگی کی بنیاد پر حسن علی کی تعریف کرنے پر انتہائی سراہا جا رہا ہے اور پاکستانی ان کے اس بیان پر انتہائی مشکور ہیں۔

Hassan Ali is a typical 'Made in Pakistan' fast bowler. Natural product of the Pakistan cricket culture.???????????? #CT17

ایک صارف وجیہہ نے لکھا ”سنجے میدن سے باہر اور میدان میں ہمیشہ ایک اچھے انسان رہے ہیں۔ میں آپ کے کمنٹس بہت پسند کرتا ہوں۔سرحد کے دوسری جانب سے آپ کا ایک مداح۔“

Sanjay u hav been always a gentlemen on n off the field. Really like ur irrational comments, one of ur fan across the border????????????