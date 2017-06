لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم گزشتہ روز سری لنکا کو کواٹر فائنل میں شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور اس جیت کا کریڈٹ بھی سرفراز احمد اور محمد عامر کو جاتاہے جنہوں نے ایسے وقت میں پرفار م کیا جس وقت ٹیم کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور اس حوالے سے نجم سیٹھی بھی میدان میں آ گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی نجی ٹی وی کا پروگرام چھوڑ چکے ہیں اور اس حوالے سے افواہیں ہیں کہ انہیں پی سی بی میں ہی کوئی عہدہ دیے جانے کا امکان ہے تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ خبر سامنے نہیں آ سکی ہے ۔سری لنکا سے کامیابی پر نجم سیٹھی بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیاہے کہ ’جنہوں نے گزشتہ ہفتے شکست کی صورت میں پی سی بی اور پاکستان ٹیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہیں معافی مانگنی چاہیے ۔‘نجم سیٹھی یہ پیغام ٹویٹر پر جاری کرنے پر صارفین کی جانب سے تنقید کا بھی سامنا ہے،کچھ صارفین کا کہناہے کہ یہ فتح یہ ثابت نہیں کرتی کہ پاکستانی ٹیم بہتر ہو چکی ہے۔

All those who abused the PCB and Team Pakistan last week should say SORRY. ????⚡️????