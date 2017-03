سومیا سرکار کلین بولڈ ہونے پر بھی ”ریویو“ لینے والے دنیا کا پہلے کرکٹر بن گئے، سٹیڈیم میں قہقہے

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ میچ کے دوران اگر کوئی بلے باز آﺅٹ ہو جائے، بلکہ کلین بولڈ ہو جائے تو کیا آپ توقع کریں گے کہ وہ ایمپائر کے فیصلے کے خلاف ریویو لے گا؟

درست ہوش و حواس کا کوئی بھی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا تاہم بنگلہ دیشی کرکٹر سومیا سرکار نے تمام لوگوں کو ’غلط‘ ثابت کر دیا اور کلین بولڈ ہونے پر بھی ایمپائر کے فیصلے کے خلاف ریویو لینے والے پہلے کرکٹر بن گئے اور سٹیڈیم میں ایسے قہقہے پھوٹے کہ خود کرکٹر بھی اپنی ’حرکت‘ پر پشیمان ہوں گے۔

Crazy review you ever see pic.twitter.com/6pP8KLxE0Q