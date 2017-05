کرکٹر محمد حفیظ آج شادی کی دسویں سالگرہ منا رہے ہیں، اہل خانہ اور دوست احباب کی طرف سے مبارکبادیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق کپتان محمد حفیظ آج اپنی شادی کی دسویں سالگرہ منا رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپنر بیٹسمین اور بالر محمد حفیظ آج اپنی شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کی اہلیہ نازیہ حفیظ نے سوشل میڈیا پراپنی ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں دونوں میاں بیوی خوشگوار موڈ میں نظر آرہے ہیں ۔سٹار کرکٹر کو شادی کی سالگرہ پر اہل خانہ ،ساتھی کرکٹرز، دوست احباب اور مداحوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہورہے ہیں ۔محمد حفیظ اور نازیہ حفیظ کی شادی 2007ءمیں ہوئی تھی جو اب تینبچوں کے والدین ہیں۔

@MHafeez22 Happy anniversary,Thanks for all the LOVE,RESPECT & CONFIDENCE u gave me through out in this beautiful journey, many more 2 come pic.twitter.com/J6Sg7VU9gk — Nazia Hafeez (@naziahafeez8) May 12, 2017

نازیہ حفیظ نے ٹویٹر پر تصویر کے ساتھ پیغام بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنی شوہر محمد حفیظ کو شادی کی سالگرہ کی مباکرباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ”اس محبت ، عزت اور اعتماد کا شکریہ جو تم نے مجھے اس خوبصورت سفر کے دوران دیا اور ابھی بہت ساری خوشیاں باقی ہیں “۔محمد حفیظ کے مداحوں نے بھی سوش میڈیا پر جوڑے کیلئےمبارکباد اور نیک تمناﺅں کے پیغامات جاری کیے ہیں ۔

ایک شہری نے کرکٹر کی بیوی نازیہ حفیظ کے بارے محمد حفیظ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”آپکی بیوی اداکارہ ماہرہ خان جیسی نظر آتی ہیں “۔@naziahafeez8 @MHafeez22 Happy wedding anniversery bhayya nd bhabi ???????? may Allah save both of you from evil eyes...stay blessed

— Suman Ali (@sumanali96) May 12, 2017

ثمن علی نے اپنے ٹویٹ میں جوڑے کو شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اللہ آپ دونوں کو بری نظر سے بچائے “۔