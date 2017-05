طالبان کی جانب سے کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کردی گئی، پابندی کے بعد حامد میر بھی میدان میں آگئے، ایسی خوفناک دھمکی دے دی کہ طالبان لیڈرز منہ چھپاتے پھریں گے

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغان طالبان نے اپنے زیر انتظام صوبے غزنی میں کرکٹ سمیت ہر قسم کا کھیل کھیلنے پر پابندی عائد کردی ۔ طالبان کی جانب سے کرکٹ پر پابندی عائد کرنے کے بعد سینئر صحافی حامد میر بھی میدان میں آگئے اور طالبان کو کھلی دھمکی دے دی۔

افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے جنوبی صوبے غزنی میں کرکٹ سمیت ہر قسم کی گیم پر پابندی عائد کردی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ عوامی شکایات کی بنا پر صرف دیہی علاقوں میں کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایک مقامی نوجوان صاحب خان کا کہنا ہے کہ اندار ضلع میں طالبان کی جانب سے ہر قسم کے کھیل پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔ کچھ روز پہلے ہم کرکٹ کھیل رہے تھے کہ ایسے میں طالبان جنگجو آئے اور ہمارا سارا سامان ضبط کرلیا۔

دوسری جانب پاکستان کے سینئر صحافی و اینکر پرسن حامد میر نے افغان خبر رساں ادارے کی یہ خبر سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کی اور ساتھ ہی افغان طالبان کو دھمکی بھی دے دی۔ حامد میر نے کہا کہ طالبان نوجوانوں کو غزنی میں کرکٹ کھیلنے کی اجازت دیں نہیں تو میں ان تمام طالبان لیڈرز کے نام بے نقاب کردوں گا جو چپکے چپکے اور چھپ چھپ کر کرکٹ کھیلتے ہیں۔

Taliban must allow Cricket in Ghazni otherwise I will reveal the names of Taliban leaders who secretly play Cricket https://t.co/1kmqiXjcIA