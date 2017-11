کوئٹہ گلیڈی ایٹرز میں شامل ہونے والے اعظم خان کس سابق کرکٹر کے بیٹے ہیں اور اب وہ کدھر ہیں؟ نام جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”ابا جی نے حق ادا کر دیا“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے تیسرے ایڈیشن کیلئے کھلاڑیوں کا انتخاب مکمل ہو گیا ہے جس دوران کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے سپلیمنٹری کیٹیگری میں اعظم خان، راشد خان، جیسن روئے اور فراز احمد کو منتخب کیا۔

لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ اعظم خان پاکستان کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز معین خان کے بیٹے ہیں جو اس وقت کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی ہیں۔

Keeping it in the family!



Join us in welcoming 'Azam Khan' (Our coach's own son) as our 3rd pick in the PSL Draft Supplementary order!!#HBLPSLDraft #PurpleForce #GladiatorsUnleashed pic.twitter.com/LSm9OJcA2n