عامر خان کی اہلیہ سے صلح تو ہو گئی لیکن اب وہ کس معروف ٹی وی شو کا حصہ بننے جا رہے ہیں ؟ ایسی خبر آ گئی کہ سن کر آپ کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی نڑاد برطانوی باکسر عامر خان اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے تو طریل عرصے خبروں میں رہے تاہم اب ان کی اہلیہ سے صلح ہو گئی ہے اور دو روز قبل انہوں نے اسک کی تصدیق سوشل میڈیا پر پیغام کے ذریعے کی لیکن اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت جلد ایک ریائلٹی ٹی وی شو کا حصہ بننے جارہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق عامر خان ’آئی ایم سلیبریٹی گیٹ می آوٹ آف ہیر‘ نامی شو کا حصہ بنیں گے، اور اس سیریز کا جلد آغاز بھی ہوجائے گا۔وہ اس شو کے حوالے سے آسٹریلیا کے شہر برسبین بھی روانہ ہوئے جہاں ایئرپورٹ پر فوٹوگرافرز نے عامر کی تصاویر لی۔اس کے بعد کئی رپورٹس میں عامر خان کے اس نئے شو کا اعلان بھی کیا گیا۔

Amir Khan news! He’s flying out to Australia to be on “I’m a celebrity get me out of here”.