”کسی کی ہار نہیں ہوئی بلکہ۔۔۔“ حامد میر نے گزشتہ روز ہونے والے میچ سے متعلق ایسی بات کہہ دی کہ دہشت گردوں کے بارود کے بعد منہ بھی بند ہو گئے، کیا کہا؟ جان کر آپ بھی ان کی حمایت کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ الیون اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے درمیان پہلا میچ گزشتہ روز قذافی سٹیڈیم میں کھیلا گیا جس میں قومی کرکٹ ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 20 رنز سے فتح حاصل کی۔

ایک جانب جہاں لوگ اس میچ کو پاکستان کرکٹ ٹیم اور ورلڈ الیون کے درمیان قرار دے رہے تھے تو وہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر نے اس میچ سے متعلق ایسی بات کہہ دی ہے کہ جان کر آپ بھی ان کی حمایت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”کوئی نہیں ہارا، سب جیتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم اور ورلڈ الیون نے مل کر لاہور میں دہشت گردی کے ڈر کی دھجیاں اڑا دیں۔ بہت بہت شکریہ آئی سی سی۔۔۔“

پاکستان اور کرکٹ سے پیار کرنے والا ہر پاکستانی حامد میر کے اس بیان کی حمایت کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اس میچ نے ناصرف پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھولے ہیں بلکہ دہشت گردوں کو بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔

Nobody lost everybody won.Pakistani Cricket team and World Eleven jointly smashed the fear of terrorism in Lahore #ThankYouICC