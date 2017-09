وہ بھارتی کرکٹر جس نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ سریز کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کردیا ،یہ کون ہیں ؟نام جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان میں انٹر نیشنل کرکٹ کی بحالی پر دنیا بھر کے کرکٹر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور بھارتی کرکٹر بھی پاکستان میں کرکٹ کی آمد پر اپنی نیک تمناﺅں کا اظہار کر رہے ہیں ،پہلے بھارتی کپتان اظہر الدین نے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کو سراہا تو اب ایک اور مسلمان بھارتی کرکٹر محمد کیف نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں محمد کیف نے کہا کہ سادہ الفاظ میں اس انٹرنیشنل میچ کی پاکستان کو بہت ضرورت تھی ،پاکستانی کرکٹ مداح خوشی منا رہے ہیں ۔انہوں نے پاکستانی جیت پر کہا کہ میچ کے دوران حیران کن جوش و جذبہ تھا اور پاکستان نے اچھی فتح حاصل کی ۔اس سے قبل سابق بھارتی کپتان اظہر الدین نے کہا تھا کہ ورلڈ الیون کا دورہ پاکستان ایک انتہائی شاندار اقدام اور کرکٹ اور اس سے متعلقہ تمام افراد کے لیے بہت زبردست بات ہے ۔

A much needed big international match for the simple, cheering fans of Pakistan cricket. Wonderful enthusiasm and a good victory.#PAKvWXI