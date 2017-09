”آج اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ۔۔۔“ لاہور قلندرز کا کٹ بیگ اٹھائے لاہور آنے والے گرانٹ ایلیٹ نے ایک مرتبہ پھر پاکستانیوں کے دل جیت لئے، کل انہیں سب سے زیادہ مزہ کب آیا؟ تصویر دیکھ کر آپ کے قہقہے چھوٹ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ الیون اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے درمیان پہلا میچ گزشتہ روز ہوا اورآج دوسرا میچ ہونا ہے تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ ورلڈ الیون کے سکواڈ میں شامل کھلاڑی لاہور میں خوب مزے کر رہے ہیں اور اس کیساتھ ساتھ اپنے جذبات کے اظہار کیلئے سوشل میڈیا کا رخ کر رکھا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔شیخ رشید کے ہاتھ میں موجود یہ لیڈیز پرس کس کا ہے؟شیخ رشید نے خود ہی راز سے پردہ اٹھادیا، ایسی بات کہہ دی کہ پورا پاکستان ہکا بکا رہ گیا

پی ایس ایل کے میچ میں ”بیٹ ڈراپ“ کا سٹائل اپنا کر شہرت پانے والے اور پھر ورلڈ الیون کیساتھ لاہور قلندرز کا کٹ بیگ پکڑ کر پاکستان آ کر پاکستانیوں کے دلوں کو فتح کرنے والے گرانٹ ایلیٹ نے بھی اپنے جذبات کے اظہار کیلئے سوشل میڈیا کا رخ کیا اور ایک ایسی تصویر شیئر کر دی ہے کہ دیکھ کر آپ کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا۔

اگرچہ کرکٹرز کی زندگی میں کئی یادگار لمحات ہوتے ہیں، کچھ میچ کے دوران اور کچھ میچ سے پہلے اور بعد میں ہونے والی تقریبات سے متعلق ہوتے ہیں، ایسا ہی ایک لمحہ پہلے میچ سے پہلے بھی آیا جسے گرانٹ ایلیٹ نے خوب انجوائے کیا اور اس کی تصویر بھی ٹوئٹر پر شیئر کی۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔شاہین آج پھر ورلڈ الیون سے ٹکرائیں گے،پاکستان کو سیزیر میں0-1کی برتری حاصل

گرانٹ ایلیٹ نے گزشتہ روز میچ سے قبل ”رکشہ“ پر کی گئی سواری پر بہت لطف اٹھایا اور گزشتہ روز ہی میچ کے بعد انہوں نے اس کی تصویر بھی اپ لوڈ کر دی اور لکھا ”آج رات افتتاحی میچ کیلئے بہت ہی زیادہ حمایت ملی۔۔۔ کمال کر دیا پی سی بی۔“ اس کیساتھ ہی انہوں نے ”کرکٹ کا ہالالالا“ اور ”پاکستان بمقابلہ ورلڈ الیون “ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

Great support tonight for the opening game. Well done to @TheRealPCB . #CricketKiHalalala #PAKvsWorldXI pic.twitter.com/V3RTpk0yHV