واحد پاکستانی جو ٹریفک جام ہونے پر انتہائی خوش تھا ،سوشل میڈ یا پر جاری ویڈیو پیغام میں خوشی کی وجہ بتائی تو پورا پاکستان ہی خوش ہو گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں گزشتہ روز ہونے پاکستان اور ورلڈ الیون کے میچ نے جہاں سارے پاکستان کو خوش کردیا تو وہاں ہی بہت سے لاہور یوں کو ٹریفک جام جیسے مسائل کا بھی سامنا رہا اور لوگوں نے سوشل میڈ یا پر بھی اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا لیکن ایسی صورتحال میں بھی ایک پاکستانی نے خوشی کا اظہار کرکے قوم کو انتہائی مثبت پیغام دے دیا ۔تفصیل کے مطابق گزشتہ روز میچ کے باعث لاہور میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور اس دوران شہر کی اہم شاہراوں پر ٹریفک جام کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے جس پر لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا لیکن ایسی ہی ٹریفک جام میں پھنسے ایک پاکستانی نے انتہائی مثبت پیغام دے دیا ۔سوشل میڈ یا پر ویڈ یو پیغام دیتے ہوئے اس کا کہنا تھاکہ رنگ روڈ پر 45منٹ سے ٹریفک جام میں پھنسا ہوا ہوں لیکن پہلی بار نہ تو دکھ ہو رہا ہے اور نہ ہی غصہ آرہا ہے کیونکہ یہ ٹریفک جام پاکستان اور ورلڈالیون کے میچ کی وجہ سے ہے ۔اس نے کہا کہ میں بہت پرجوش ہوں اور خوش بھی ،اس لیے میں اس ٹریفک جام پر ناراض نہیں ہوں ۔اس کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے کرکٹر لاہور میں کرکٹ کی بحالی کے لیے آئے ہوئے ہیں ،یہ بہت ہی زبردست دن ہے ،میں ان سب کھلاڑیوں کو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں ۔

ویڈ یو دیکھیں

Stuck in traffic for over 45 mins but not pissed!

Dear World #WelcomeToPakistan ????#PAKvWXI #CricektKiHalalala #PAKvWorldXI pic.twitter.com/j7wzrzP5Yn