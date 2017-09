فیصلہ کن مرحلہ جمعہ کو ،کوئی فری پاس نہیں ملے گا:نجم سیٹھی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیرمین پی سی بی کا کہنا ہے کہ جمعہ والے دن فیصلہ کن مرحلہ ہو گا،فری پاسز کی خواہش رکھنے والے ان سے رابطہ نہ کریں۔

پاکستان اور ورلڈ الیون کے درمیان سنسنی خیز مقابلے کے بعدچیرمین پی سی بی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ فری پاسسز اب ختم ہوگئے ہیں ،مجھ سے اب اس حوالے سے کوئی امید نہ رکھی جائے ،جس نے بھی میچ دیکھناہے وہ اپنی ٹکٹ پنجاب بینک سے لے کر آئے۔

نجم سیٹھی کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب پاکستان اور ورلڈ الیون کے درمیان سیریز کاآخری میچ فائنل بن گیا ،کیونکہ آج ورلڈ الیون کی فتح کے بعد سیریز 1-1سے برابرہو گئی ہے۔

The Clincher is on Friday! No free passes anymore. Pl dont ask me. Go buy your tickets from the Bank of Punjab!