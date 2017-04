کشمیر ہمارا ہے ، بھارتی فوجی کو ایک تھپڑ کے بدلے 100جہادی شہید کر دو : گوتم گھمبیر

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹر گوتم گھمبیر نے کشمیری نوجواں کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی درگت کے حوالے سے ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہر بھارتی فوجی جوان کے چہرے پر تھپڑ پڑنے کے بدلے کم سے کم 100جہادیوں کو شہید کر دینا چاہیے۔

For every slap on my army's Jawan lay down at least a 100 jihadi lives. Whoever wants Azadi LEAVE NOW! Kashmir is ours. #kashmirbelongs2us