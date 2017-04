”بوجھو ! میں بھلا کس ملک میں ہوں۔۔۔“ وقار یونس شرارتوں سے باز نہ آئے، ایک ایسے ملک میں جا کر پاکستانیوں سے سوال پوچھ لیا کہ سب سوچ میں پڑ گئے، جواب سامنے آیا تو سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ تو مذاق کرتے ہی رہتے ہیں اور کئی بار ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو دلچسپی سے بھرپور ہوتے ہیں مگر سابق کرکٹر وقار یونس نے پاکستانیوں کے ساتھ ہی مذاق کر دیا اور ایک ایسے ملک میں جا کر اپنی تصاویر اپ لوڈ کر دیں جس کا چرچہ پورے پاکستان میں ہے۔

تفصیلات کے مطابق وقار یونس ایک ”نامعلوم“ ملک پہنچے اور اپنی تصویر اپ لوڈ کر کے شرارت بھرے انداز میں لکھا کہ ”میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بوجھیں کہ میں اس وقت دنیا کے کس حصے میں کھڑا ہوا، پہلے پانچ صحیح جواب دینے والوں کو فالو بیک کروں گا، یہ ملک پاکستان میں بہت ہی مشہور ہے۔“

Want you guys to guess which part of the World I am ? 1st five right, I'll start following them..Country very famous in Pakistan ???????????? pic.twitter.com/mXFOLNpzsc