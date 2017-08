میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، ماریہ طور

لاہور (ویب ڈیسک) رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی کی بہن اور سکواش کی عالمی کھلاڑی ماریہ طور نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے خود سے منسوب خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں غیر سیاسی اور سیاست سے سخت نفرت کرتی ہوں۔

ماریہ کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی گندی سیاست میں کبھی قدم نہیں رکھیں گی اور صرف اپنے فلاحی کاموں سے پاکستان کی خدمت کرونگی۔خیال رہے کہ میڈیا میں خبریں زیر گردش تھیں کہ ماریہ طورپکئی نے سیاست میں انے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا، تاہم مستقبل میں وہ سیاست کے میدان میں قدم رکھ سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک کھلاڑی ہوں اور میرا کام کھیلنا ہے، میں نے ابھی تک اس بارے میں کبھی نہیں سوچا، لیکن مستقبل میں سیاست میں آ سکتی ہوں۔

Strange & distorted news. I am apolitical and in fact I hate politicts . No sure why they are trying their best... https://t.co/5HOnX9mFYA